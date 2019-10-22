القاهرة والكويت: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

شعبان بلال (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي أمس، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، وهو أيضاً ما نصت عليه رسالة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حول دعم العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وسلم الشيخ جابر الصباح، الرئيس السيسي رسالة خطية من أمير دولة الكويت، أكد فيها اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على المستويات كافة، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

ووقع رئيس الحكومة المصرية ورئيس الوزراء الكويتي العديد من الاتفاقيات في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية، على رأسها اتفاق إطاري لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار على 3 سنوات. وشدد رئيس الوزراء الكويتي على وقوف بلاده إلى جانب مصر في كل الإجراءات التي تتخذها في سبيل حماية أمنها واستقرارها.

وأكد خبراء وسياسيون أن زيارة رئيس الوزراء الكويتي إلى مصر تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، مشيرين إلى التنسيق والتعاون بين البلدين خاصة في المجال الأمني بعد العديد من الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين.

وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن العلاقات المصرية الكويتية لها خصوصياتها منذ استقلال الكويت على المستويات السياسية والاستراتيجية والدبلوماسية، مؤكداً أن هناك تعاوناً، خاصة في وقت المحن من قبل الدولتين. وأوضح هريدي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن العلاقات المصرية الكويتية دخلت مرحلة جديدة من التعاون. وأضاف أن رسالة أمير الكويت تؤكد دعم التعاون والتنسيق الأمني بين مصر والكويت، وأن هذا التعاون الأمني والقضائي أحرز نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، على رأسها تسليم عناصر من «الإخوان» إلى مصر وتحديد حركتهم في الكويت عبر عدة اتفاقيات تؤطر هذا التعاون الأمني والقضائي.

وأكد مصدر مسؤول كويتي من الوفد المرافق لرئيس الوزراء، أن اليوم الأخير من الزيارة سيشهد لقاءات مكثفة بين مسؤولي الأمن في الوفد الكويتي ونظرائهم من مصر لتبادل المعلومات الخاصة بآخر تطورات التحقيق مع «خلية الإخوان» التي سلمتها الكويت إلى مصر في يوليو الماضي.