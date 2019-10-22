ترامب: وقف إطلاق النار صامد في سوريا رغم بعض المناوشات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن وقف إطلاق النار بين تركيا والقوات الكردية في سوريا صامد رغم بعض المناوشات، وذلك قبل يوم من انتهاء الهدنة.

ونقلت وكالة رويترز، عن ترامب قوله للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماع لإدارته إن الولايات المتحدة لم تقدم أبدا أي تعهد للأكراد بالبقاء في المنطقة لحمايتهم لبقية حياتهم.