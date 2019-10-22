كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السعودية تصدر بيانا مهما لمواطنيها في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السفير السعودي لدى لبنان، وليد بن عبدالله بخاري، أنه تم إجلاء 870 مواطنًا من لبنان حتى الوقت الحالي، وتم ترحيلهم عبر طائرات الخطوط السعودية وطيران الشرق الأوسط، مشيرًا إلى نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات.

وأوضح بخاري، في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، أمس، أن ذلك كان في أعقاب المظاهرات التي شهدتها المناطق اللبنانية؛ إذ عملت السفارة منذ اندلاع المظاهرات على إنشاء إدارة للطوارئ والأزمات، لافتًا إلى أنه تم توفير خطوط ساخنة للتواصل مع السعوديين، وفنادق للإيواء على حساب السفارة، وطائرات لنقلهم من المطار.