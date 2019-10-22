كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة مواطن إماراتي في لبنان بسكتة قلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سفارة الدولة في بيروت وفاة المواطن الإماراتي أحمد علي عبدالحميد القاري العوضي يوم الأحد، في أحد الفنادق في لبنان نتيجة حالته الصحية.

وقال سفير الدولة في لبنان حمد سعيد سلطان الشامسي، إن "التنسيق جار مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية لنقل جثمان المواطن إلى الدولة كما تتابع السفارة نتائج التحقيقات النهائية مع السلطات الطبية اللبنانية المعنية".

وتبين من خلال الكشف الطبي الأولي أن سبب الوفاة جاء نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.