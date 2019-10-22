كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد قتلى التظاهرات العراقية إلى 155 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح البياتي، أن عدد المصابين بلغ حتى الفترة نفسها 5083 مصاباَ، فيما بلغ إجمالي عدد المعتقلين 1207، تم الإفراج عن 1199 منهم، في حين بلغ إجمالي الأضرار التي طالت الممتلكات العامة، والخاصة 114 مبنى.
وأضاف "لا نعلم شيئاً عن نتائج التحقيقات التي تقوم بها اللجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة العراقية حول أعمال العنف، الذي رافق التظاهرات على الرغم من كون المفوضية هي الجهة الرقابية الوحيدة في اللجنة ومجلس المفوضين هو أعلى سلطة رقابية ومشرفة على عمل المفوضية".
وينتظر أن يشهد العراق في 25 من الشهر الحالي موجة جديدة من المظاهرات الاحتجاجية تطالب بتحسين الخدمات والكشف عن نتائج التحقيق حول أعمال العنف التي طالت المتظاهرين.
وأعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل قوات أمنية جديدة لضبط المظاهرات أطلق عليها اسم قوات حفظ القانون لتتولى أعمال السيطرة على المظاهرات وإبعاد قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التي استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين.
وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت عن مقتل 104 شخصاً، من بينهم 8 من عناصر الأمن وإصابة 6107 شخص، من بينهم 1241 من رجال الأمن.