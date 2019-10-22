كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسس موقع "ويكيليكس" يمثل أمام محكمة بريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولم يتم منح مارك سامرز محامي أسانج، الوقت الكافي للاستعداد للقضية. ورفض محامي الحكومة الأمريكية المزيد من التأجيلات.
وأصدرت القاضي فانيسا باراتسير، قراراً بعقد جلسة الاستماع مثلما هو مقرر في فبراير المقبل، ليخصص خمسة أيام لجلسات الاستماع الكاملة، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة برس أسوسييشن، ووسائل إعلام أخرى من المحكمة. ومن المقرر عقد جلسة استماع إجرائية أخرى في 19 ديسمبر المقبل.
وقال أسانج، في صوت متلعثم يكاد يكون غير مسموع، إنه "لا يفهم مجريات المحاكمة، وشكا من أن عزله في سجن بريطاني يجعل من الصعب بالنسبة له الدفاع عن نفسه في القضية المقامة ضده بشأن ترحيله إلى الولايات المتحدة".
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن أسانج قوله، إنه "لا يستطيع القيام بأي أبحاث في زنزانته"، وقال: "الأمر صعب للغاية عندما يكون مطلوباً مني القيام بكل شيء.. ما يحدث هنا ليس عدلاً".
وأضاف: "لا يمكنني التفكير بشكل صحيح".
وتتهم الحكومة الأمريكية الأسترالي أسانج (48 عاماً) بالتآمر مع المحللة الاستخباراتية العسكرية تشيلسي مانينج في تسريب مجموعة من المواد السرية عام 2010.
وتتعلق الوثائق بالحروب في العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى معلومات بشأن مصادر استخباراتية.