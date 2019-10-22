المرصد السوري: عودة قادة وعناصر لداعش إلى تل أبيض في سوريا

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن هناك معلومات مؤكدة تشير إلى عودة قادة وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي إلى مدينة تل أبيض في سوريا.

وكان المتحدث باسم العشائر العربية في العراق، مزاحم الحويت، كشف عن دخول نحو 700 فرد من عوائل مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي للبلاد خلال اليومين الماضيين، هربا من العملية التي تقودها تركيا في سوريا.

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وقال الحويت، خلال مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” الفضائية “بعد انطلاق العمليات التي نفذتها القوات التركية على مناطق عين عيسى ورأس العين وتل أبيض، هناك الكثير من عناصر داعش هربوا من السجون بسبب عمليات القصف على تلك المناطق”.

وأضاف أن “العمليات العسكرية سببت خوفًا ورعبًا وسط أهالي المناطق، وهناك الكثير من الدواعش هربوا مع عوائلهم إلى داخل الأراضي العراقية عبر مناطق ربيعة والمناطق المحاذية لقضاء البعاج عبر الشريط الحدودي مع سوريا”.

وأشار إلى أن “هناك الكثير من العمليات قامت بها هذه المجموعات وتصادمت مع القوات العراقية ووصلت إلى مناطق زمار وربيعة وحدود قضاء سنجار والحضر وكركوك ونينوى وصلاح الدين وديالي”.

وتابع الحويت: “حذرنا في وقت سابق، من هذه العمليات التي تقودها تركيا أو قوات سوريا الديمقراطية، وأصبح تنظيم داعش أقوى، وسيعيد تنظيم صفوفه”.