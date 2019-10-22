بعد جدل أثاره على تويتر.. إجراءات كويتية ضد منظمي حفل المطربين العراقيين

جدة - عمرو شويل الكويت - الخليج 365

اتخذت وزارة الإعلام الكويتية إجراءات قانونية تجاه الشركة الفنية التي نظمت حفل المطربين العراقيين حسام الرسام وأصيل هميم، في أحد فنادق الكويت.

ووفقا لما نشره حساب “المجلس” الكويتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد قررت الوزارة إيقاف نشاط الشركة لمخالفتها القرار الوزاري بشأن “ضوابط إقامة وتنظيم الحفلات”.

وأثار حفل غنائي أقيم مؤخرا في أحد فنادق الكويت، غضبا كبيرا لدى نواب كويتيين ونشطاء إسلاميين في البلاد، على موقع التواصل الاجتماعي، بينما رأي البعض أن الحفل كان عاديا وتفاعل الجمهور مع المطرب العراقي ليس به شيء أو خالف القانون.

ودفع الجدل بشأن الحفل وزير الإعلام الكويتي للتوجيه بتشكيل لجنة للوقوف على “التجاوزات” التي حدثت في الحفل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.