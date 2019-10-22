النائب حمدى سليمان: زيارة رئيس وزراء الكويت لمصر تنعكس بالإيجاب على البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب حمدى سليمان، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية الصداقة المصرية – الكويتية، إن زيارة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويت، والوفد المرافق له، لمجلس النواب، زيارة تاريخية من شخصية عظيمة، ودولة عربية شقيقة تكن لها مصر كل احترام وتقدير وإخوة ووفاء.
وأكد "سليمان" على الأهمية الكبيرة التى تنعكس عليها الزيارة حيث تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، ومنها اتفاقية فى مجال الاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم بمليار دولار أمريكى بمحور مشروعات التنمية بشبه جزيرة سيناء، واتفاقية استكمال مشروع النفق بشرم الشيخ وغيرها من الاتفاقيات.
وأضاف أن ما يربط مصر بالكويت علاقات ممتدة وتاريخية، كما أن الرئيس السيسى استطاع الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتوطيدها.
ورحب سليمان خلال زيارة الوفد الكويتى للبرلمان، برئيس الوزراء الكويتى، مؤكداً أن هناك علاقة قوية بين نواب البلدين، قائلاً :"الكويت دائماً تؤكد انحيازها لمصر ووقوفها معها فى كافة القضايا وهذا دليل قاطع على عمق العلاقات بين البلدين.
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