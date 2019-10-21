“وهبي” يحتج على خرق “بنشماش” للقانون.. و”المالكي” يرد: احترم السيد الرئيس

احتج عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، على ما اعتبره خرقا للقانون، في الجلسة الدستورية المخصصة لتقديم الحكومة لمشروع القانون المالي لسنة 2020، أمام البرلمان بغرفتيه، وذلك مساء اليوم الاثنين.

ومباشرة بعدما شرع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تقديم مشروع القانون، قاطعه عبد اللطيف وهبي، منبها رئاسة الجلسة، إلى أنه لا يجوز أن يجلس في المنصة نائبي الرئيس، في إشارة إلى نائبي حكيم بن شماش، وهما الاستقلالي عبد الصمد قيوح، النائب الأول المنتمي للفريق الاستقلالي، وحميد كوسكوس، النائب الثالث للرئيس، المنتمي للفريق الحركي.

واعتبر وهبي أن من المفروض أن يجلس في المنصة أميني مال المجلسين، وهو ما التزم به مجلس النواب، حيث جلست على يسار المالكي، أمينتي المجلس، المنتميتين للعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بينما اصطحب بنشماش معه نائبين له.

وحث الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، البرلماني عبد اللطيف وهبي، على احترام زملائه، وقال، “من فضلكم، علينا احترام الزملاء، وعلى رأسهم السيد رئيس مجلس المستشارين”، ليعقب وهبي، “وعلينا أيضا احترام الدستور”.