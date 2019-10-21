إعادة مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد إلغائها

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين إن مباراة هارينجي بورو ضد يوفيل تاون في الدور الرابع التمهيدي بكأس الاتحاد الإنجليزي ستُعاد يوم 29 أكتوبر تشرين الأول بعد إلغائها بداعي إهانات عنصرية ضد لاعبي هارينجي.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 64 أثناء تقدم يوفيل 1-صفر بعد إهانات عنصرية من جماهيره ومشاحنات مع الحارس الكاميروني دوجلاس باجيتا باستاد كولز بارك.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي في بيان ”بعد إلغاء مباراة في الدور الرابع التمهيدي بكأس الاتحاد الإنجليزي… اتخذت لجنة انضباط تابعة للاتحاد الإنجليزي قرارا بإعادة المباراة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر في ملعب هارينجي بورو.