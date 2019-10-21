قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين إن مباراة هارينجي بورو ضد يوفيل تاون في الدور الرابع التمهيدي بكأس الاتحاد الإنجليزي ستُعاد يوم 29 أكتوبر تشرين الأول بعد إلغائها بداعي إهانات عنصرية ضد لاعبي هارينجي.
وتوقفت المباراة في الدقيقة 64 أثناء تقدم يوفيل 1-صفر بعد إهانات عنصرية من جماهيره ومشاحنات مع الحارس الكاميروني دوجلاس باجيتا باستاد كولز بارك.
وأضاف الاتحاد الإنجليزي في بيان ”بعد إلغاء مباراة في الدور الرابع التمهيدي بكأس الاتحاد الإنجليزي… اتخذت لجنة انضباط تابعة للاتحاد الإنجليزي قرارا بإعادة المباراة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر في ملعب هارينجي بورو.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد إلغائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.