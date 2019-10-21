بعد أن تجاوز 43 يوما..حقوقيون يدعون إلى إنقاذ حياة ربيع الأبلق المضرب عن الطعام

بعد أن تجاوز إضرابه عن الطعام 43 يوما، نظمت عدد من الهيئات الحقوقية المكونة “للائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن الريف”، وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام البرلمان، للمطالبة بإنقاذ حياة ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، وكذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

وشهدت هذه الوقفة رفع شعارات تندد باعتقال ربيع الأبلق، مطالبة بسراحه، فضلا عن تسليط الضوء على وضعيته الصحية المتدهورة من جراء دخوله في الإضراب عن الطعام.

ويشار إلى أن الإئتلاف الديمقراطي من أجل لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والمكون من 36 هيئة ولجنة حقوقية وسياسية، توجه بطلب “عاجل” إلى المندوب العام لإدارة السجون من أجل زيارة ربيع الأبلق، بسجن طنجة2 الذي يخوض إضراباً عن الطعام.

وعلاقة بالموضوع ذاته، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإرسال لجنة خاصة، لزيارة ربيع الأبلق المعتقل بسجن “طنجة 2″، بحسب تدوينة نشرها شقيق الأبلق، على صفحته بـ”الفايسبوك”.

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وأوضح المصدر ذاته، أن “طبيب المجلس الوطني المكلف بالسجون قام بزيارة الأبلق أمس الأحد، وتفاجئ بوضعيته الصحية، معبرا عن رغبته في نقله إلى مستشفى خارج المؤسسة السجنية، خصوصا أن معدته الفارغة لن تسمح بتناوله الدواء”.

وقال ربيع الأبلق، حسب رواية شقيقه، إن “طبيبا قام بزيارته أمس الأحد، قبل أن تقوم لجنة مركزية قادمة من الرباط من ضمنها طبيب المجلس الوطني المكلف بالسجون بزيارته”.