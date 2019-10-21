عبيابة: بطاقة الفنان مخصصة للفنانين المغاربة بدون استثناء.. منحنا 50 لحد الآن

في أول مشاركة له في الجلسات الأسبوعية المخصصة للجواب على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، مساء اليوم الإثنين، في إنه تم لحد الآن من 50 بطاقة للفنانين المغاربة، بينما لازال عمل اللجنة المختصة للحسم في باقي الملفات.

وأوضح الوزير، أن “البطاقة المهنية للفنان مخصصة للفنانين المغاربة بدون استثناء، وبدون تمييز بينهم، شريط استجابة ملفاتهم للشروط والمعايير المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بتنظيم عملية مَنح هذه البطاقة”.

وفيما يتعلق بالملفات التي لا تشتمل على بعض الوثائق، قال المسؤول الحكومي، إن اللجنة تؤجل دراستها إلى حين استكمالها، مؤكدا أنه سيطلب من اللجنة تسريع وتيرة عملها.

وشدد الوزير على أنه “مما لاشك فيه، أن هذه البطاقة كانت طُموحا لدى الفنانين المغاربة منذ عقود”، مشيرا إلى أنها “تخول لحاملها الاستفادة من الأولوية في الشغل، والتغطية الصحية، وكذا امتيازات الأخرى”.