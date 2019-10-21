(إعادة الانتشار) تثبت نقطة مراقبة ثالثة باليمن

صنعاء ـ د ب أ: قال مسؤول عسكري يمني موال لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار العسكري المشتركة قامت بتثبيت نقطة ميدانية ثالثة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن. وقال العقيد وضاح الدبيش، الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم أمس تثبيت نقطة ميدانية ثالثة في منطقة كيلو 16، ومن ثم تثبيت النقطة الميدانية الرابعة اليوم الثلاثاء في منطقة المنظار بالمطار العسكري والمدني جنوب المدينة. وخلال اليومين الماضيين، استحدثت اللجنة نقطتين في منطقتي الخامري شرق المدينة، ومدينة الصالح شمالي المدينة.

وأوضح الدبيش أن “المرحلة الأولى لنقاط المراقبة التي تضم ضباط ارتباط من الحكومة وأنصار الله ستستمر لمدة أسبوعين، وفي حال نجحت هذه المرحلة بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد العسكري، سيتم نزول الفريق الأممي إلى الميدان لمشاركة الطرفين في تثبيت وقف إطلاق النار”.

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