السودان يوافق على دخول مساعدات لمناطق الصراع

جوبا ـ رويترز: قال زعيم للمتمردين في السودان أمس إن الخرطوم وافقت على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي مزقتها الحرب في السودان للمرة الأولى منذ ثماني سنوات في إطار خارطة طريق جديدة تتيح استئناف محادثات السلام المتوقفة. وأضاف ياسر عرمان، وهو نائب رئيس تحالف يضم جماعات متمردة، لرويترز إن التحالف يتوقع تحسن الوضع الإنساني في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. واتفقت الحكومة السودانية وجماعات مسلحة كبيرة يوم الجمعة على خارطة الطريق، ووقعت الأطراف إعلانا يؤكد التزامها بها أمس في جوبا، عاصمة جنوب السودان، التي استضافت المحادثات خلال الأسبوع المنصرم. وقال محمد حمدان دقلو، وهو عضو بارز في حكومة السودان الانتقالية، بعد توقيع الاتفاق إن السلام هو الهدف الأساسي للحكومة. وأضاف أن السلام سيفتح طريقا جديدا أمام السودان وأنه ناشد المجتمع الدولي دعم العملية. وتشمل خارطة الطريق اتفاقا على وقف الأعمال العدائية، انتهكته الأطراف مرارا في السابق. واتفقت الأطراف أمس على استئناف المحادثات بعد أسبوعين. وإنهاء الصراعات المتعددة في السودان شرط أساسي حتى ترفعه الولايات المتحدة من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

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