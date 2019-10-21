قمة الاقتصاد الأخضر بدبي منصة عالمية لتعزيز التنمية المستدامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن القمة أصبحت منصة عالمية لاستشراف مستقبل الطاقة النظيفة وحماية البيئة، مضيفا أن القمة أثبتت ريادتها في تبادل التجارب وتسليط الضوء على المبادرات العالمية الناجحة.



وشهد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، الأحد، انطلاق فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتأتي القمة تحت شعار "تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام"، والتي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وتركز القمة التي تنتهي اليوم الإثنين على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي آليات التنمية المستدامة، والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر، وتبني الحلول الخضراء المبتكرة.