أول برميل نفط ذكي في العالم يستشرف مستقبل القطاع البترولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الإثنين، فعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط "جوتيك 2019" وتتواصل حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقال علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل"، الجهة المنظمة للمعرض، إن الدورة الجديدة من "جوتيك" شهدت إطلاق أول برميل نفط ذكي في العالم، ويهدف هذا البرميل الذكي إلى حث الشركات والعاملين في القطاع البترولي على الاستفادة من التطور الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويشكل معرض "جوتيك" منصة مثالية لصناع القرار وخبراء النفط والغاز والباحثين وشركات المقاولات والمهندسين، لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث تقنيات وحلول النفط والغاز تحت سقف واحد، ويتيح لهم مشاركة آرائهم حول كيفية المضي قدماً فـي المجال.
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