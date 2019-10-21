3 تعهدات وزارية تمهد لحل أزمة الأهلي في الدوري المصري

عرض أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بعض التعهدات على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من أجل عدم تكرار أزمات بطولات الأندية المصرية محلياً مستقبلاً.

مصادر أكدت لـ"العين الرياضية" أن الوزير اتجه إلى منزل الخطيب، عصر الإثنين، للاطمئنان على حالته الصحية، وإنهاء أزمة الدوري الجارية.

وكان الأهلي أصدر بياناً أكد خلاله رفض استكمال مسابقة الدوري بعد قرار تأجيل القمة مع الزمالك لأسباب أمنية، طالباً تحديد موعد للمباراة قبل أن يستأنف لقاءاته.

وأشارت المصادر إلى أن أشرف صبحي طرح حلاً لإنهاء الأزمة الحالية، مع ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الأزمات التي تُعطل مسيرة كرة القدم المصرية.

واقترح الوزير أن يلعب الأهلي مباراته أمام الجونة، يوم الخميس بدلا من الأربعاء، على أن تكون المباراة التالية مباشرة أمام الزمالك في القمة التي تأجلت لأسباب أمنية.

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وتعهد وزير الرياضة المصري بعدم المساس بجدول الدوري مستقبلا، والحفاظ على انتظام المسابقة.

وشدد الوزير على أن مباريات المسابقة المحلية ستشهد عودة الجماهير عقب بطولة أمم أفريقيا للمنتخبات دون 23 عاما التي تحتضنها مصر الشهر المقبل.

في المقابل وخلال الجلسة المستمرة حتى ساعة متأخرة من مساء الإثنين، فإن مجلس الأهلي أكد للوزير صعوبة التراجع عن قراره بعدم خوض أي لقاء آخر قبل القمة، بما يضعه في موقف حرج أمام جماهيره.

ورغبةً من أشرف صبحي في التوصل إلى النقطة التي يتلاقى عندها جميع أطراف الأزمة امتد الاجتماع الذي جرى في منزل رئيس النادي الأهلي لساعات طويلة.

وكانت بداية الأزمة عندما أعلن اتحاد الكرة المصري، الثلاثاء الماضي، تأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها السبت الماضي لأجل غير مسمى لأسباب أمنية.

الأهلي أصدر بيانا، الخميس، يؤكد فيه أنه لن يلعب أي مباراة في الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك، وهو ما أعلن الجونة، النادي الذي سيواجهه "المارد الأحمر"، تضامنه معه.

غير أن الجونة تراجع مؤخرا، وأكد أنه سيلعب المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل إذا أصر اتحاد الكرة المصري على إقامتها في موعدها دون تأجيل.