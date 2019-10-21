ردع إيران والتطورات في لبنان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز: الجبير: إيران وفرت لـ"القاعدة" ملاذا آمنا عقب هجمات 11 سبتمبر، ووزير الدفاع الأمريكي يصل للرياض.. وردع إيران على الطاولة، ومتظاهرون لبنانيون يشككون بمبادرة الحكومة: لا ثقة بإصلاحاتكم، والحكومة اللبنانية تقر مبادرة الحريري ونقاش بشأن بند الكهرباء، وترامب: لا نريد قوات عسكرية أمريكية في سوريا.

وفي الاقتصاد تطالعون: استثمارات روسيا في سندات أمريكا بأدنى مستوى منذ 15 عاما، وأسعار النفط تهبط وبرميل برنت يسجل 3.59 دولار، والمناجم في تشيلي تواصل العمل بشكل طبيعي رغم الاحتجاجات.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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