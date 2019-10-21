تحالف دولي لتدمير شبكات تمويل حزب الله

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

يشارك ممثلو أكثر من 30 دولة من الشرق الأوسط والأمريكتين وأوروبا وآسيا وإفريقيا في مبادرة CHIP لمكافحة تنظيم حزب الله وتدمير شبكات تمويله حول العالم.

وتنظم الاجتماع الدولي مجموعة تنسيق إنفاذ القوانين LECG في لاهاي بهولندا في منتصف ديسمبر، واستضافت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي أول اجتماعات مبادرة CHIP، والتي تهدف لتنسيق التعاون بين أطراف متعددة لتجفيف منابع والقضاء على شبكات التمويل الخاصة بتنظيم حزب الله اللبناني، المدعوم من طهران، والذي تدرجه واشنطن على القوائم السوداء للتنظيمات الإرهابية في العالم.

ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية في 18 أكتوبر، شارك ممثلو الدول المذكورة في الاجتماع الذي عُقِد على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لخريف 2019.

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وصرح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر قائلا: “يستخدم حزب الله شبكة من المموّلين والداعمين في مختلف أنحاء العالم لتمويل أجندته للإرهاب والعنف المسلح”.

وتساهم الشراكة الدولية لمكافحة حزب الله CHIP في توحيد المجتمع الدولي في إطار حملة قوية لمواجهة مخططات حزب الله الآخذة في التطور، وذلك من أجل تأمين حماية أفضل للنظام المالي العالمي من الاستغلال”. وأضاف ماندلكر: “وتعد CHIP مبادرة مهمة لتبادل المعلومات وبناء القدرات بين شركائنا (الولايات المتحدة) من أجل استخدام مختلف الأدوات المالية المتوافرة ضد حزب الله على نحو أكثر فاعلية”.

وأعربت الولايات المتحدة، في الاجتماع، عن إدانتها لما يمارسه تنظيم حزب الله من انتهاك للنظام المالي العالمي، وحدّدت خطوات يتعيّن على البلدان اتخاذها من أجل وقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية، وتعزيز آليات تقويم مخاطر تمويل الإرهاب، وتطوير منظومات العقوبات المالية الاستهدافية، ومقاضاة الإرهابيين والجهات التي تؤمّن لهم التسهيلات المالية.

وأكدت الدول المشارِكة في CHIP أهمية إبراز خطورة تنظيم حزب الله اللبناني التابع لإيران في المحافل الدولية من أجل إعطاء دفعة قوية وتنسيق الجهود المبذولة في هذا الصدد.