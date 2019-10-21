وزير الخارجية الأمريكية: مستعدون لاستخدام "القوة العسكرية" ضد تركيا في أي وقت

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا في أي وقت إذا لزم الأمر بسبب أفعالها في سوريا.

وقال بومبيو، خلال مقابلته مع سي إن بي سي الأمريكية، “نفضل السلام على الحرب. ولكن إذا احتجنا إلى عمل عسكري، يجب أن تعرف تركيا أن ترامب مستعد تمامًا”.

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ويتعرض ترامب لانتقادات شديدة لقراره سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، والتخلي عن الأكراد، الذين قادوا الحرب البرية ضد داعش.

وأدى انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا إلى إعطاء الضوء الأخضر لتركيا بالتوغل في المنطقة الحدودية في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى مقتل أكثر من 120 مدنياً، وفقً نشطاء.

ورفض بومبيو وضع خط أحمر لأي إجراء من شأنه أن يثير ردا عسكريا أميركيا، وأضاف “لقد اقترحت الاستعانة بالنفوذ الاقتصادي الذي استخدمناه. وبالتأكيد سنستخدمه.. بالإضافة إلى نفوذنا الدبلوماسي.. هذا هو خيارنا المفضل”.

من جانبها رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تصريحات بومبو.