الرئاسة اللبنانية توضح حقيقة أنباء وفاة الرئيس ميشيل عون

جدة - عمرو شويل بيروت - الخليج 365

نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، الاثنين، صحة الشائعات التي تناولت صحة رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك في خضم احتجاجات شعبية عارمة تجتاح البلاد.

ودعا مكتب الإعلام إلى “التنبه لمثل هذه الأكاذيب، التي تروجها جهات معروفة بقصد إحداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد”.

وكانت أنباء ترددت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت عنها وسائل إعلام لبنانية تفيد بوفاة الرئيس اللبناني ميشيل عون بعد تدهور مفاجئ في صحته.

Advertisements

وشهد لبنان، الاثنين، تظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجا على الفساد وسوء الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.

وأعلن رئيس الوزراء سعد الحريري، الاثنين، عدة قرارات “إصلاحية” اتخذتها حكومته لتهدئة الاحتجاجات، قائلا إن الحكومة قررت خفض رواتب الوزراء والنواب اللبنانيين إلى النصف، كما أكد أن الموازنة الجديدة لن تتضمن أي ضرائب إضافية.

واعترف رئيس الحكومة بأن التظاهرات تأتي “نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس”، مؤكدا أنه لن يطلب من المتظاهرين التوقف عن الاحتجاج.

من جانبهم، أعرب متظاهرون عن رفضهم لتلك الإصلاحات، داعين إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما، أبرزها تشكيل حكومة جديدة