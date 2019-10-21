الان تتابع حزب الله يستفز المتظاهرين اللبنانيين بالاستعراض العسكري والسلاح.. والجيش يتدخل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بيروت - الخليج 365
لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات اللبنانية، ظهرت عناصر من قبل حركة أمل ومليشيا حزب الله في استعراض عسكري مدججين بالأسلحة، ورفعت الأعلام الحزبية، ما يشكل استفزازا للحراك الشعبي.
فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، بأن قوات من الجيش اللبناني منعت مئات الدراجات لأنصار حزب الله وحركة أمل قامت باستعراض عسكري وتحمل الأسلحة من دخول ساحة الشهداء في بيروت.
وقال ناشطون لبنانيون إن مسلحين مناصرين لحركة أمل، قاموا بقمع المحتجين ومنعوهم من التظاهر في مدينة النبطية جنوبي البلاد.
ويأتي ذلك بعد اعتداءات عناصر مسلحة من حركة أمل، الجمعة، على المتظاهرين في مدينة صور جنوبي لبنان، حيث أقدم مسلحون من الحركة على فض تحركات شعبية، مطلقين النار على المتجمهرين من المدنيين، فأوقعوا إصابات في صفوفهم.
ودعا الناشطون الجيش والقوى الأمنية إلى الكف عن استخدام العنف المفرط في التظاهرات، كما عبروا عن غضبهم من كلام زعيم ميليشيات حزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذي بدا وكأنه يهدد الحراك ويقلل من أهميته.
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