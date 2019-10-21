خاص | ماذا قال القيادي بتيار المستقبل عن حزب الله

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
إسماعيل صخر القيادي في تيار المستقبل اللبناني
الخليج 365
قال إسماعيل صخر، القيادي في تيار المستقبل اللبناني، أن لبنان ينفض عنه غبار الفساد و يعود إلى الوجه الحقيقي بلون واحد و شعب موحد بعلم واحد العلم اللبناني بعدما فاض الكأس من الطبقة السياسية الفاسدة و العهد المنافق عهد الصفقات و نهب الأموال العامة
وأكد صخر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه كان على الرئيس الحريري أن يدرك الأحوال المعيشية والإقتصادية لكنه تأخر كثيراً بعدما فقد الشعب ثقته من أعلى قمة الهرم إلى آخره و آن الآوان لتغيير جزري يحقق مطالب الشعب بكل شفافية
وأضاف القيادي في تيار المستقبل اللبناني، أنه من أولى مطالب الشعب حل حزب الله وكف يده عن المشاركة في في أي عمل سياسي و عسكري و بالطبع حزب الله لا يناسبه الوضع الراهن و إسقاط العهد و الحكومة لأنه شريك فيها و ضمانه الوحيد لشرعيته
جدير بالذكر، أن لبنان تشهد مظاهرات حاشدة ضد الفساد المستشرفي البلاد، وتطالب بإسقاط النظام، حيث إحتشد الألاف في ساحة رياض الصلح ببيروت ومختلف الساحات والميادين اللبنانية، وفي هذا الإطار عرض رئيس الوزراء وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري خطة إقتصادية إنقاذية.
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