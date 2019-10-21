الإثنين 21 أكتوبر 2019 Advertisements الخليج 365 نفت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر صحة ما يثار حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وقالت الرئاسة عبر «تويتر»: لا صحة اطلاقاً للشائعات التي توزع مساء اليوم حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ودعت الرئاسة اللبنانية الى «التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد احداث بلبلة في هذه الظروف».

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. الرئاسة اللبنانية: تنفي الشائعات حول سوء صحة الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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