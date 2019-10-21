ترامب يهدد بضرب إيران ويؤكد أنه مستعد للحرب

الإثنين 21 أكتوبر 2019

ترامب

الخليج 365

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، بضرب إيران إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ هذه الخطوة.



جاء ذلك خلال كلمة للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماع لإدارته، وقال "سنضرب إيران إذا اضطررنا، ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة".

ويمارس ترمب أقصى الضغوط على النظام الإيراني لتعديل سلوكه ومنعه من دعم الإرهاب في المنطقة.

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وفي الملف السوري، قال الرئيس الأميركي، الاثنين، إن الهدنة في شمال سوريا صامدة رغم بعض الخروقات الصغيرة، وذلك قبل يوم من انتهاء الهدنة .. مضيفاً أنه لا يريد تهديد تركيا بالعقوبات إذا لم تلتزم بالاتفاق لأنه يعتقد أنهم سيلتزمون.

وأضاف: "إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على منتجاتها وعقوبات عليها".

وتابع " إن الولايات المتحدة لم تقدم أبدا أي تعهد للأكراد بالبقاء في المنطقة "400 عام" لحمايتهم، مضيفاً أنه لا يريد أن يترك قوات أميركية في سوريا.