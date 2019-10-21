عاجل.. واشنطن تهدد تركيا بضربة عسكرية

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ ان "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ مستعد لخيار عسكري ضد ​تركيا​ في حال احتاج الأمر".



وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد شدد بعد ظهر اليوم على أن "وقف ​إطلاق النار​ صامد في ​سوريا​ رغم بعض المناوشات القليلة"، مشيراً إلى أن "​الأكراد​ يغادرون مناطق محددة في سوريا بذكاء ونحن لم نمنحهم التزاما بأننا سنبقى 400 سنة لحمايتهم"، لافتاً إلى "إنني لا أريد ترك أي قوات أميركية في سوريا وسنعاقب تركيا إذا أساءت التصرف في سوريا".

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