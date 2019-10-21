الإثنين 21 أكتوبر 2019

مظاهرات

متابعات_الخليج 365

قالت موفدة قناة العربية أن السلطات اللبنانية تدرس إعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الإحتجاجات التي تشهدها منذ خمسة أيام للمطالبة بإسقاط النظام .



وذكرت موفدة العربية أنها نقلت هذه المعلومات عن مصدر وزاري .

قبيل ذلك قالت موفدة العربية إن الجيش اللبناني منع أنصار حزب الله وحركة أمل من الاحتكاك مع المتظاهرين، فيما أكد مصدر وزاري لـ"العربية" أن بعض القوى السياسية تضغط على الجيش اللبناني لفض الاعتصامات.

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وأضاف المصدر أن القرار اتخذ بفتح الطرقات العامة وعدم السماح بقطعها، وأنه بإمكان المتظاهرين استخدام الساحات، لكن الحكومة لا تقبل بقطع الطرقات العامة، مشيرا إلى أنها مسألة وقت قبل أن يفتح الجيش الطرقات الأساسية.

يذكر أن رئيسِ الوزراء اللبناني سعد الحريري قد بعث بكلمة للمتظاهرين حملت رسالتان الأولى هي إقرارُ ورقتِه الإصلاحية بالكامل والتي اعتبرها بدايةً ثورية لإجراءاتٍ تعطلت سنتين، أما الرسالةُ الثانية فهي لمن حملوا على عاتقهم مسؤوليةَ كسرِ حواجز الطائفية وإعادةِ الحياة للهُوية اللبنانية.

وقد حيا الحريري هؤلاء المتظاهرين، واعتبر أن بيانه ليس مقايضةً لهم لترك الشارع وإنما وجه الشكرَ لهم على ما فعلوه وعهد لهم بمصير التظاهرات، ومصيرِ الحكومة بل ومصير لبنان.

وأكد رئيس الحكومة على عدم وجود أي ضرائب إضافية على المواطنين وإقرار خفض رواتب النواب والوزراء وامتيازاتهم مشيرا إلى ضخ مبالغ إضافية لمساعدة الأسر الأكثر فقرا .

وأبدى الحريري فرحته بما سماه كسر الشباب اللبناني للولاء الطائفي الأعمى وإعادته للهوية الوطنية، مؤكدا أن ما فعله هو اليوم قد يفعله أي مسؤول في مكانه تنفيذا لمطالب الشارع المحقة، كما شدد على حماية المتظاهرين.