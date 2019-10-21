أمريكا تهدد.. بومبيو: ترامب مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا إذا لزم الأمر

الموجز - شريف الجنيدي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عربية عن بومبيو، في نبأ عاجل لها منذ قليل، قوله، في تصريحات لقناة CNBC، إن ترامب على استعداد للخيار العسكري ضد تركيا اذا ما اقتضت الضرورة.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن مطلع هذا الشهر بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، لاستهداف ما وصفه بـ"التنظيمات الإرهابية"، بحسب زعمه.

وقال أردوغان إن العملية العسكرية التركية، والذي أسماها "نبع السلام" تستهدف تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" الإرهابيين، حيث تنبثق الأخيرة من حزب العمال الكردستاني الذي تحظره تركيا.

والخميس الماضي، أعلنت تركيا موافقتها على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة الرئيس الأمريكي ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.