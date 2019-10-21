شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات للاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان فى جنيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاستعراض الدورى الشامل هو آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنشأة بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 60/251، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، ويتم استعراض كل دولة عضو كل 5 سنوات فى الفريق العامل المعنى بالاستعراض.

و يرصد ”الخليج 365” إجراءات الاستعراض الدولى الشامل كالآتى :

- يبدأ كل استعراض بتقديم الدولة قيد الاستعراض لتقريرها الوطنى وردودها على الأسئلة المسبقة.

- الأسئلة المسبقة هى الأسئلة المقدمة كتابيا من قبل الدول عشرة أيام قبل الاستعراض.

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- وبعد هذا العرض يجرى حوار تفاعلى بين الدولة قيد الاستعراض وغيرها من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.

- ويمكن لأى دولة عضو فى الأمم المتحدة أن تطرح أسئلة أو تعليقات وأن تقدم توصيات إلى الدولة قيد الاستعراض خلال هذا الحوار.

- خلال هذا الحوار التفاعلى، تأخذ الدولة قيد الاستعراض الكلمة بانتظام للرد على الأسئلة والتعليق على هذه التوصيات.

-فى النهاية، تقدم الدولة قيد الاستعراض تصريحات ختامية يتم تخصيص 70 دقيقة للتحدث أثناء الاستعراض للدولة قيد الاستعراض، أما الدول الأخرى فتخصص لها مجموع 140 دقيقة لأخذ الكلمة.