شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات للاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان فى جنيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاستعراض الدورى الشامل هو آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنشأة بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 60/251، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، ويتم استعراض كل دولة عضو كل 5 سنوات فى الفريق العامل المعنى بالاستعراض.و يرصد ”الخليج 365” إجراءات الاستعراض الدولى الشامل كالآتى :
- يبدأ كل استعراض بتقديم الدولة قيد الاستعراض لتقريرها الوطنى وردودها على الأسئلة المسبقة.
- الأسئلة المسبقة هى الأسئلة المقدمة كتابيا من قبل الدول عشرة أيام قبل الاستعراض.
- وبعد هذا العرض يجرى حوار تفاعلى بين الدولة قيد الاستعراض وغيرها من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.
- ويمكن لأى دولة عضو فى الأمم المتحدة أن تطرح أسئلة أو تعليقات وأن تقدم توصيات إلى الدولة قيد الاستعراض خلال هذا الحوار.
- خلال هذا الحوار التفاعلى، تأخذ الدولة قيد الاستعراض الكلمة بانتظام للرد على الأسئلة والتعليق على هذه التوصيات.
-فى النهاية، تقدم الدولة قيد الاستعراض تصريحات ختامية يتم تخصيص 70 دقيقة للتحدث أثناء الاستعراض للدولة قيد الاستعراض، أما الدول الأخرى فتخصص لها مجموع 140 دقيقة لأخذ الكلمة.
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