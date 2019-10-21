شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: أردوغان حاول وقف تآكل شعبيته فى تركيا بسفك دماء السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التركية الضوء على الحرب التركية على سوريا موضحة أن مسؤولا كبيرا بحزب العدالة والتنمية الحاكم اعتبر أن عملية نبع السلام التي تشنها القوات المسلحة التركية في شرق الفرات شمال سوريا، كان الهدف منها وقف تآكل شعبية الحزب الحاكم من خلال سفك دماء الأكراد فى سوريا.

وقال سياسى منتمى لحزب العدالة والتنمية - رفض ذكر اسمه- إن العملية العسكرية على شمال شرق سوريا أدت إلى زيادة دعم وتأييد أردوغان، وشدد على أن عدم الرد على خطاب ترامب الذي دعا فيه أردوغان إلى عدم ارتكاب “حماقة” تجاه الأكراد “لا يعد تقصيرًا".

ولفت التقرير الذى نشرته "زمان" قول المسئول التركى، إن روسيا أُجبرت على التعاون مع تركيا في هذا الشأن بسبب قمة سوتشي، وإلا فإن تركيا ستتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب اضطر إلى تنفيذ ما تريده تركيا.

وأوضحت "زمان" أن الانتخابات المحلية التركية أكبر دليل على تراجع شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في الشارع التركي، إذ فقد الحزب الحاكم أهم البلديات، بسيطرة حزب الشعب الجمهورى المعارض على اسطنبول والعاصمة أنقرة وأزمير.