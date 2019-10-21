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شكرا لقرائتكم خبر عن "الجار الله" لـ"سعد الحريرى": الشعب اللبنانى يريد إسقاط "حزب الله" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الجارالله، الكاتب الكويتى، أن الشعب اللبنانى يريد إسقاط حزب الله اللبنانى، مشيراً إلى أن حزب الله تسبب فى تدمير اقتصاد لبنان وأدى إلى ابتعاد لبنان عن العالم.
وقال الكاتب الكويتى، فى تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، موجا حديثه إلى سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان:"سيد حريرى أحلي شئ في كلامك ما معناه أنك لن تسمح بقمع المتظاهرين وأنك لن تفرض على شباب لبنان ما يرفضونه".
وتابع "الجار الله":"سيد حريرى الشعب اللبنانى يريد إسقاط العهد الذى يحكم لبنان حسن نصرالله الذى دمراقتصاد لبنان وباعد بين أهل لبنان والعالم والذى هدد المتظاهرين بالقمع".
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