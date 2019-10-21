شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" توقع برتوكول تعاون لبيع السلع المعمرة بالتقسيط لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع إحدى شركات التجارة والتوزيع، بحضور محمد شبانه سكرتير عام نقابة الصحفيين، و حماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على البروتوكول.

نص البروتوكول الذى تم توقيعه على تقديم عرض مميز للصحفيين لبيع جميع أنواع السلع المعمرة بالتقسيط المريح، وبدون مقدم مع منح الصحفيين فترة سماح شهرين قبل سداد القسط الأول.

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ومن جانبه قال حماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على البروتوكول، إن العرض المقدم من الشركة يشمل جميع أعضاء نقابة الصحفيين بالقاهرة وفرع الإسكندريه وجميع اللجان الفرعية بالمحافظات، كما يشمل العرض جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة، مؤكداً أن جميع المشتريات بالتقسيط وبدون مقدم نهائياً وبضمان بدل التدريب والتكنولوجيا.

وأشار الرمحى إلى أن العرض يشمل شراء جميع السلع بالتقسيط على 12 شهر بدون مقدم وبفائدة 14%، مشيراً إلى أن سعر الفائدة للمواطن العادى هى 25% إلا أن الشركة منحت الصحفيين تخفيضاً على سعر الفائدة بلغ 11% ليتم البيع للصحفيين بفائدة 14% فقط.

وأكد حماد الرمحى أن العرض المقدم يشمل إعفاء الصحفيين نهائياً من رسوم الإستعلام والتى تقدر بنحو 100 جنيه، كما أن عملية البيع تتم مباشرة ومن خلال فروع الشركة على مستوى الجمهورية بدون أى اجراءت استعلام سواء فى عنوان العمل أو السكن، كما أن عملية تسليم البضائع للصحفيين تتم من أى فرع من فروع على مستوى الجمهورية.