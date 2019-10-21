شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تطالب الحكومة والتعاونيات بالتصدى لمشكلات محصول البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أعضاء لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، وزارة الزراعة بمواجهة المشكلات التى تواجه محصول البطاطس والتى شهدها العام الماضى، منعاً لتكرار خسائر الفلاح فى الموسم الجديد وارتفاع الأسعار على المستهلك.

ومن جانبه، أكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على ضرورة تفعيل دور التعاونيات بمصر أُسوة بالخارج، مستشهداً بتجارب عدد من الدول التى تقوم فيها التعاونيات الزراعية بدور فعال ومؤثر حتى يتفرغ الفلاح للزراعة فقط، فى حين تقوم الاتحادات التعاونية بتوفير المستلزمات وتسويق المحصول بما يحقق هامش ربح مناسب للفلاح.

وقال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، أن هناك غيابا تاما لوزارة الزراعة فى التنسيق والدعم بشأن محصول البطاطس، وكذلك غياب لدور الخبرات ودور الاتحادات المعنية.

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وفى السياق ذاته، لفت النائب البدرى ضيف، عضو لجنة الزراعة، إلى أن الغرض من زراعة محصول البطاطس، هو التصدير والاستهلاك المحلى وإنتاج التقاوى، مطالباً وزارة الزراعة بتحديد تلك المحاور الثلاث، منعا للاحتكار، متهماً وزارة الزراعة أيضا بغياب دورها وعدم تفعيل نظام الزراعات التعاقدية وانعدام وجود خطة زمنية للزراعة.

فيما قال النائب الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن ما حدث العام الماضى من ارتفاع سعر كيلو البطاطس إلى 15 و20 جنيها كان أمرًا غريبا، لافتاً إلى أن ذلك لم يحدث منذ 20 عاما.

ومن جانبها، قالت النائبة جواهر سعد الشربينى، عضو لجنة الزراعة، أن أزمة محصول البطاطس يعانى منها الفلاح وكذلك المستهلك أيضا، موضحة أن استيراد تقاوى البطاطس العام الماضى كان زيادة عن المطلوب، حيث أن المحصول كل عام يبلغ نحو 120 ألف طن وبلغت العام الماضى 150 ألف طن، ما أدى إلى زراعة كميات كبيرة من التقاوى والتى كانت أسعارها مرتفعة، وادى ذلك إلى تكبد الفلاح خسائر فادحة بعد أن استورد التقاوى بأسعار مرتفعة واضطر إلى خفض سعر المحصول لزيادته عن حاجة السوق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للنهوض بمحصول البطاطس فى الموسم الجديد، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية، منهم ممثلين لوزارات الزراعة وقطاع الاعمال والتجارة والتموين، واتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجى الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجى البطاطس، ومجلس تصدير الحاصلات الزراعية، وغيرهم من المهتمين بالزراعة وشركات القطاع الخاص المتخصصة فى مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس.