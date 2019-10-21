شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" توصى بتعديل "التعاونيات الزراعية" ليتوافق مع آليات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بالنظر فى تعديل قانون التعاونيات الزراعية، بما يتوافق مع آليات السوق الحالية.

جاء ذلك خلال في نهاية اجتماع اللجنة مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للنهوض بمحصول البطاطس في الموسم الجديد، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية، منهم ممثلين لوزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والتموين، واتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجى الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجى البطاطس، و مجلس تصدير الحاصلات الزراعية، وغيرهم من المهتمين بالزراعة وشركات القطاع الخاص المتخصصة في مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس.

وقال الحصرى، إن اللجنة ستعد عدد من التوصيات، التى خرجت بها من اجتماع اليوم، وتعرضها على الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بما يصب فى المصلحة العامة ومواجهة المشكلات التى تعوق محصول البطاطس، مؤكدا أن اللجنة داعمة لكل صناعة وطنية، وأنها تشعر بآلام المزارعين، وشريكة معهم فى مشاكلهم، وستعمل على حلها.

ومن جانبه، أكد النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، على دور القطاع الخاص فى التنمية الزراعية فى مصر، مؤكدا أنه نقطة على الطريق الصحيح للتنمية الزراعية فى مصر.