شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة مكتب "الأعلى للإعلام" تناقش محتوى التقرير السنوى للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، اجتماعا لها، اليوم الإثنين، لمناقشة محتوى التقرير السنوى عن حالة الإعلام فى مصر والذى يعد من قبل المجلس والمقرر أن تناقش المسودة النهائية للتقرير خلال الاجتماع المقبل للمجلس .

وكان جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال من قبل إن المجلس أوشك على الانتهاء من إعداد التقرير السنوى عن حالة الإعلام فى مصر، مضيفا أنه تم استحداث بابا للمرة الأولى بالتقرير بشأن وسائل التواصل الاجتماعى واستعراض أكبر المخالفات الموجودة بها، خاصة وأن المجلس يوجد تحت سلطته حاليا صفحات التواصل الاجتماعى التى تتخطى 5 آلاف متابع.

وأشار "شوقى" إلى أن التقرير يتضمن دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية ونسب انتشارها مقارنة بالعام الماضى، وتحليل مضمون يشمل اتجاهات النقد فى الصحف المختلفة، وحجم مشاركة الصحف المملوكة للمجتمع.