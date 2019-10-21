أبرزها "تفاصيل محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الشقيقان قتلا ابن كارهما.. ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك ببولاق

كشفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات مقتل سائق توك توك ببولاق الدكرور الأسبوع الماضي.

تلق مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بالعثور على جثة باسم فهمي عبدالرحمن 45 سنة، سائق توك توك، مسجى على وجهه، وبه طعنات متفرقة في الجسم.

توصلت ترحيات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عمرو.ش." 19 سنة، سائق توك توك مقيم كفر طهرمس، وشقيقه "حسن" 16 سنة، سائق توك توك بالاشتراك مع والديهما.

يقظة رئيس مباحث التبين تسقط عصابة الآثار بالأوتوستراد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 3 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة، وبحوزتهم تمثال أثري، بمنطقة التبين.

أثناء مرور المقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم التبين، بمنطقة منزل طريق الكريمات بطريق الأوتوستراد دائرة القسم تمكنوا من ضبط كل من "أحمد" مقاول، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 7 حكم حبس جزئي تبديد بإجمالي حبس 6 سنوات و10 شهور، و"محمد"، سائق، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 5565 لسنة 2013م، والمقضي فيها بالحبس شهر، و"عامر"، عامل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 10117 لسنة 2015، المقضي فيها بالحبس 3 شهور، حال استقلالهم السيارة رقم (ي أ 1523)، قيادة وملك الأول.

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4" لـ 27 أكتوبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 27 أكتوبر، لاستكمال الشهود.

وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

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الثلاثاء.. استكمال المرافعات في محاكمة 215 متهمًا بقضية "تنظيم كتائب حلوان"

قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، لجلسة غدًا الثلاثاء، 22 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال سماعة مرافعة الدفاع.

رفع آثار حريق سيارة محملة بمواد بترولية بالطريق الإقليمي

انتهى رجال الشرطة من رفع آثار حريق بسيارة محملة بمواد بترولية بالطريق الإقليمي.

تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة نقل بالطريق الإقليمي بعد مطلع طريق الواحات اتجاه الفيوم دائرة القسم.

أمن الجيزة يداهم بؤر الكيف والسلاح ويضبط 88 متهمًا

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمد الشريف؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

رقيب شرطة يكشف تفاصيل محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق أمام المحكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، خلال جلسة محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لشهادة أحمد حسني - رقيب شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، والذي كان متواجدًا في السيارة الثانية في ركاب مدير الأمن وقت الحادث، والذي قال أنه أثناء تحرك الركاب، كان اللواء مصطفي النمر داخل سيارته "التويوتا السوداء"، وفور وصوله حدث الانفجار.

وقال الشاهد، إنه كان في السيارة الخلفية لسيارة مدير الأمن، وكان الركاب في طريقه من الاستراحة إلى مبني المديرية، وعقب وقوع الانفجار تهشم الجزء الأيسر للسيارة التي كنت متواجدًا بداخلها، واستشهد بداخلها "علي"ـ (السائق)، ومجند يدعى إبراهيم، وأصبت بجرح قطعي في الرأس وثقبين في الأذن وكذلك جروح في وجهي.