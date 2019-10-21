بومبيو: ترامب مستعد لخيار عسكري ضد تركيا إذا احتاج الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أكد وزير الخارجية الأميريكية مايك بومبيو، أن دونالد ترامب، مستعد لخيار عسكري ضد تركيا في حال احتاج الأمر، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أنقرة ستواجه العقوبات الأمريكية والمزيد من الضرائب على منتجاتها حال اتبعت سلوكًا خاطئًا.

وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض مساء الاثنين، إن قرار وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا بين القوات التركية والأكراد صامد رغم بعض الخروقات، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف، أن "الأكراد ينسحبون من مناطق معينة في سوريا بطريقة ذكية".

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وصرح الرئيس الأمريكي بأن "واشنطن لم تقدم التزاما للأكراد من أجل حمايتهم مدة 400 عام".

وبشأن القوات الأمريكية في سوريا، أفاد ترامب بأن قوات بلاده في سوريا ستذهب إلى مناطق مختلفة بادئ الأمر، لكنها "ستعود إلى الديار في نهاية المطاف".

وتابع قائلًا إنه لا يريد ترك القوات الأمريكية في سوريا.

وشنت القوات التركية في التاسع من أكتوبر الجاري، عدوانًا عسكريًا شمال شرق سوريا على وحدات سوريا الديمقراطية الذي تصنفهم كجماعة إرهابية، بهدف إنشاء منطقة آمنة، قبل أن تعلن هدنة لمدة 5 أيام بعد لقاء جمع بين الرئيس التركي، ووزير خارجيته ونائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي.