مسئولة روسية: استئناف الرحلات لمصر سيتم في غضون أسبوعين في هذه الحالة‎

قالت مديرة اتحاد السياحة الروسي (إيرينا تيورينا) لوكالة إنترفاكس يوم الاثنين إن منظمي الرحلات السياحية على استعداد استئناف رحلات الطائرات إلى مصر في غضون أسبوعين إذا توصل قادة البلدين إلى اتفاق.



وأوضحت أنه في 23 أكتوبر

في سوتشي، في القمة الروسية الإفريقية، سيناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي إمكانية استئناف رحلات الطيران.



ولفتت إلى أنه في مصر، يعتقدون أن

نسبة احتمال التوصل إلى حل إيجابي لهذه القضية مرتفع جدا.



ومع ذلك، أشارت تورينا إلى أنه في الاجتماع السابق للزعيمين في 17 أكتوبر 2018، تمت مناقشة هذا الموضوع أيضًا، وفي أعقاب نتائجه، أعلن بوتين عن رغبته في استئناف رحلات الطيران على هذه المسارات في المستقبل القريب.