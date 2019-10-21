قالت مديرة اتحاد السياحة الروسي (إيرينا تيورينا) لوكالة إنترفاكس يوم الاثنين إن منظمي الرحلات السياحية على استعداد استئناف رحلات الطائرات إلى مصر في غضون أسبوعين إذا توصل قادة البلدين إلى اتفاق.
في سوتشي، في القمة الروسية الإفريقية، سيناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي إمكانية استئناف رحلات الطيران.
وأوضحت أنه في 23 أكتوبر
نسبة احتمال التوصل إلى حل إيجابي لهذه القضية مرتفع جدا.
ولفتت إلى أنه في مصر، يعتقدون أن
ومع ذلك، أشارت تورينا إلى أنه في الاجتماع السابق للزعيمين في 17 أكتوبر 2018، تمت مناقشة هذا الموضوع أيضًا، وفي أعقاب نتائجه، أعلن بوتين عن رغبته في استئناف رحلات الطيران على هذه المسارات في المستقبل القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئولة روسية: استئناف الرحلات لمصر سيتم في غضون أسبوعين في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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