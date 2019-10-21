وزير المالية اليمني: 2 مليار دولار عجز موازنة الدولة لعام 2019

قال وزير المالية اليمني سالم بن بريك إن عجز موازنة الدولة اليمنية لعام 2019 يقدر بـ 2 مليار دولار، داعيا إلى حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي لدعم العجز في ظل شح موارد الدولة والتراجع الحاد في الناتج المحلي.
جاء ذلك في كلمة الوزير اليمني خلال اجتماع صندوقالنقد الدولي لوزراء المالية ومحافظي البنوك في إقليم الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا الذي عقد في واشنطن برئاسة رئيسة الصندوق كرسيتالينا جورجيفا.
البنك المركزي؛ كون انخفاض قيمة العملة الوطنية له تأثيرات اقتصادية وإنسانية تمس حياة كل اليمنيين وتجعل عمليات الإغاثة والدعم النقدي بالريال غير ذات جدوى.
وأوضح وزير المالية اليمني أن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال من أهم التحديات التي تواجه
وأكد أن اليمن لايزال يمر بظروف صعبة وتحديات أمنية واقتصادية واجتماعية تتطلب تظافر الجهود الخارجية والداخلية للتغلب عليها.
وأعرب عن أمله في استمرار الدعم الفني وبناء القدرات لموظفي البنك المركزي وتوسيع الدعم ليشمل وزارة المالية ومؤسساتها الإيرادية بإصلاح شامل.
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