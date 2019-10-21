الرئيس التونسي: سنعمل على تشكيل الحكومة وفق أحكام الدستور

أكد الرئيس التونسي المنتخب، قيس سعيد، عزمه العمل على تشكيل الحكومة وفق أحكام الدستور، مؤكدا احترامه لإرادة التونسيين في اختيار نوابهم بالبرلمان.

وقال - في تصريح اليوم الاثنين - "يجب أن يكون لرئيس الدولة دور جامع، وأنا لا أنتمي إلى أي حزب،

وأحترم إرادة التونسيين في اختياراتهم لأعضاء المجلس النيابي، ولابد من احترام جميع أحكام النص الدستوري".



وأضاف "سنعمل في البداية على تشكيل الحكومة، ولا يجب أن تكون الحكومة توزيعا للمناصب كما حدث في

السنوات الماضية، فالقضية ليست تصفية حسابات ولا توزيع مناصب... يجب ألا نخيب آمال شعبنا، فابتسامة الأطفال أمانة في أعناقنا، ومن يحمل الأمانة عليه أن يشعر بكل أوزارها".



وتنص المادة 89 من الدستور التونسي على تكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.