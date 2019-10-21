بعد فشله.. نتنياهو: جانتس رفض التفاوض معي بشأن تشكيل الحكومة

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين ، تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قبل يومين من حلول الموعد النهائي لتشكيل حكومة ائتلافية، معلنا بذلك عجزه عن تشكيل حكومة جديدة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن ريفلين تلقى رسالة نتنياهو ، ومن المتوقع أن يعقد مشاورات مع ممثلي الفصائل الحزبية الذين طلبوا الاجتماع به، مشيرة إلى أن القانون يُمهل الرئيس الإسرائيلي 3 أيام ليعطي التفويض لرئيس ائتلاف "أزرق أبيض" بيني جانتس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما يعطي ريفلين التفويض لجانتس، سيكون الأخير أول مرشح بديلا لنتنياهو يُشكل حكومة وحدة منذ عام 2008،

عندما فشلت تسيبي ليفني في تشكيل ائتلاف حكومى.وأطلق نتنياهو مقطع فيديو يشتكي فيه أن جانتس رفض التفاوض معه بشأن تشكيل الحكومة ، كاشفا أنه بجانب ما يعرفه العامة فإنه اتخذ خطوات سرية لإنشاء حكومة مع جانتس.وحذر نتنياهو في الفيديو من أن جانتس قد يُشكل حكومة أقلية مدعومة بائتلاف القائمة المشتركة في البرلمان الإسرائيلي ، والذي يتضمن النواب العرب، مشيرا إلى أنه إذا أنشأ جانتس مثل هذه الحكومة سيترأس هو المعارضة.وقال نتنياهو : "حكومة أقلية سيتم تشكيلها بدعم نواب القائمة المشتركة الذين يشجعون الإرهاب ويعارضون وجود إسرائيل .. كيف يمكن لحكومة أقلية يقودها جانتس ويدعمها هؤلاء النواب أن تحارب الإرهاب؟ ".وأضاف نتنياهو أنه مازالت هناك فرصة لتشكيل حكومة وحدة، موضحا أنه بحكم القانون إذا أخفق جانتس في تشكيل تحالف خلال مدة التفويض الرئاسي الذي يستمر 28 يوما، ستكون هناك فترة مدتها 21 يوما يمكن خلالها لأي نائب برلماني أن يحصل على دعم 61 نائبا لتشكيل حكومة، وإذا لم ينجح أي نائب في هذا الإجراء سيتم إطلاق انتخابات عامة جديدة تلقائيا.ورد ائتلاف "أزرق أبيض" ، في بيان ، نقلته الصحيفة ، قائلا "إن وقت الغزل السياسي انتهى وحان وقت التحرك .. أزرق أبيض عازم على تشكيل حكومة الوحدة الليبرالية التي يقودها جانتس وانتخبها الشعب الشهر الماضي".