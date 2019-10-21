إصابة شخصين جراء انفجار في كركوك بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي بأن شخصين أصيبا بجروح بانفجار قرب مقر لمنظمة بدر وسط محافظة كركوك.

وقال المصدر - في تصريح لقناة "السومرية

نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن عبوة ناسفة انفجرت قرب مقر لمنظمة بدر في حي رابرين الثانية بمحافظة كركوك، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح.



وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته، لافتًا إلى أن المصابين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.