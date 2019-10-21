عاجل-السفارة في لبنان: نجاح المرحلة الثانية من إجلاء السعوديين

أعلنت السفارة السعودية في لبنان عن نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين السعودين الذين تم إجلائهم مُنذ بداية المظاهرات 870 مواطنًا. وبلغ عدد السعوديون المُغادرون من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم الإثنين 21 أكتوبر، 90 مواطن ومواطنة وفقًا لخطة إدارة الطوارئ والأزمات، على النحو التالي: - 43 مسافرًا على الخطوط الجوية السعودية - 47 على طيران الشرق الأوسط



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