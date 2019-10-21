رئيس الوزراء العراقي: النصر على الإرهاب حال دون انتقاله لبقية العالم

الاتحاد (بغداد) أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي «أن النصر على الإرهاب حال دون انتقال الجماعات الإرهابية من المنطقة إلى بقية دول العالم، وقال في مؤتمر صحفي مع نظيرته النرويجية إرنا سولبيرج: «إن‏ العراق بحاجة إلى الدعم في مواجهة الإرهاب وتحقيق التعاون في علاقاته الاستراتيجية، للحفاظ على السيادة واستقلال الدول».

وبحث عبدالمهدي، مع سولبيرج، تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، والاستفادة من‏ الخبرات والشركات النرويجية في إعمار العراق، واستمرار التعاون ضد الإرهاب الذي يمثل عدواً مشتركاً، والقضايا الإقليمية.

وطالب عبد المهدي النرويج بإطلاع الاتحاد الأوروبي على الدور الذي يلعبه العراق وضرورة دعمه، كعامل مهم في استقرار المنطقة والعالم، وفي مواجهة داعش وتقديم التضحيات والانتصار عليه، مبيناً أن دور العراق حقق سلما ًأفضل، إقليمياً وعالمياً، وخفف من الانتقال إلى دول أوروبا والعالم.

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