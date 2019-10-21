ترامب يهدد تركيا بعقوبات إذا تصرفت بطريقة خاطئة

أربيل، عواصم (باسل الخطيب، وكالات)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا بفرض عقوبات ورسوم جمركية على منتجاتها، إذا تصرفت بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أن عددا «محدودا» من الجنود الأميركيين سيبقون في سوريا. وأضاف ترامب أن أميركا لم تقدم مطلقا للأكراد تعهدا بالبقاء 400 عام لحمايتهم، وقال إن الأكراد يغادرون مناطق معينة في سوريا بتعقل، وتابع أن وقف إطلاق النار صامد في سوريا رغم بعض الخروقات، لكنها قليلة نسبيا.

وأعلن الرئيس الأميركي أن عددا محدودا من الجنود الأميركيين سيبقون في سوريا، بعضهم سينتشر على الحدود مع الأردن بينما يقوم البعض الآخر بحماية حقول النفط.

وقال ترامب: إن «العدد المحدود» من القوات الأميركية سينتشر في جزء مختلف تماما من سوريا بالقرب مع حدودها مع الأردن وإسرائيل، مؤكدا أن مجموعة أخرى من الجنود ستقوم بـ«حماية النفط».

على صعيد متصل، وصلت عشرات الآليات المدرعة الأميركية وعلى متنها جنود، أمس، إلى قاعدة أميركية في شمال غرب العراق بعدما عبرت الحدود السورية من جهة إقليم كردستان العراق.

وعبرت أكثر من 100 عربة الحدود إلى العراق من الطرف الشمالي الشرقي لسوريا، حيث وافقت أنقرة بموجب اتفاق مع واشنطن على وقف هجومها لخمسة أيام.

وعبرت القوات الأميركية أولاً جسر فيشخابور الحدودي المتاخم للمثلث العراقي السوري التركي، قبل المرور بمحافظة دهوك والالتحاق بقاعدة عسكرية قريبة من مدينة الموصل بشمال غرب البلاد.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن القافلة أخلت مطار صرين، القاعدة الأكبر للقوات الأميركية في شمال سوريا، وهي القاعدة الرابعة التي تنسحب منها خلال أسبوعين.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إن إبقاء بعض القوات الأميركية في أجزاء من شمال شرق سوريا قرب حقول النفط مع قوات سوريا الديمقراطية، لضمان عدم سيطرة تنظيم داعش أو جهات أخرى على النفط، من بين الخيارات التي تجري مناقشتها.

وتابع إسبر قائلا: «لدينا في الوقت الراهن قوات في مدينتين تقعان بالقرب من تلك المنطقة، الغرض هو منع وصول الإيرادات بالتحديد إلى تنظيم داعش وأي جماعات أخرى قد تسعى للحصول على هذه الإيرادات لتمويل أنشطتها الشريرة».

هذا وأعلنت وسائل إعلام النظام السوري، الأحد، أن القوات الأميركية دمرت قاعدة القليب في تل بيدر بعد انسحابها منها فيما تستعد للانسحاب من قاعدة «لايف ستون» قرب سد السابع.

وأفادت مصادر عسكرية تركية، أمس، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه لمدة 120 ساعة بين أنقرة وواشنطن للسماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب من مواقعهم في شمال شرق سوريا سينتهي اليوم الثلاثاء الساعة 19,00 بتوقيت جرينتش.

وقالت المصادر: إن «المنطقة الآمنة» التي تعتزم أنقرة إقامتها على طول حدودها مع سوريا سيبلغ طولها في مرحلة أولى 120 كلم من تل أبيض إلى رأس العين، على أن يتم توسيعها لاحقا إلى 444 كلم.

وأوردت المصادر التركية أن حوالي 125 آلية غادرت مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، مضيفة «نتابع الوضع عن كثب». وأكدت تركيا أنه في حال لم ينسحب مقاتلو وحدات حماية الشعب بحلول نهاية هذه الفترة، فسوف تستأنف هجومها.

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس: إن القوات التركية والفصائل الموالية لها لا تزال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من إعلان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التزامها بها وانسحابها الكامل من مدينة رأس العين.

ونقل المرصد، عن مصادر مطلعة قولها: إن طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة تقل 4 مقاتلين من قوات قسد في قرية «الدبس» التي تقع على بعد 3 ثلاثة كيلومترات من بلدة «عين عيسى» في ريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل الأربعة على الفور، في خرق واضح من قبل القوات التركية للاتفاق الأمريكي-التركي لتعليق العمليات العسكرية.

وعلى خلفية الانتهاكات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، عاودت الفصائل الموالية لأنقرة، هجومها صباح أمس على منطقة أبو رأسين بريف مدينة رأس العين الشرقي، حيث دخلت تعزيزات عسكرية للفصائل عبر الأراضي التركية إلى قريتي الشكرية وجان تمر الواقعتين عند الحدود شرق مدينة رأس العين، حسبما ذكر المرصد.