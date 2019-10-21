حضرموت: ضبط 500 كيلو جرام مخدرات في طريقها للحوثيين

صنعاء (وكالات) ضبط الجيش اليمني في مدينة «العبر» بمحافظة حضرموت، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأكد مصدر عسكري، أن دورية عسكرية تمكنت من كشف وضبط 500 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، كانت على متن شاحنة، وأوضح أن اليقظة الأمنية العالية مكنت قوات الجيش من ضبط هذه الشحنة من الحشيش المخدر التي كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية. ولفت المصدر العسكري إلى أن الوحدات العسكرية تعمل بوتيرة عالية من أجل ضبط المطلوبين أمنياً، والعصابات الإجرامية التي تقوم بعملية تهريب الأسلحة والممنوعات، وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

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