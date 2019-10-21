أدوية من «الهلال» لمواجهة الكوليرا في لحج

لحج (وام) قدمت الإمارات شحنة أدوية لمستشفى «ردفان العام» بمحافظة لحج، ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها بإشراف الهلال الأحمر، لدعم القطاع الصحي في مواجهة مرض الكوليرا في مديرية «ردفان».وعبر مدير مكتب الصحة العامة في «ردفان» الدكتور أوسان فضل علي عن شكره لهذه اللفتة الكريمة والإنسانية للهلال الإماراتي.

من جهته، أشار منسق محافظة لحج عبدالله الردفاني إلى أن شحنة الأدوية والسوائل الوريدية تأتي تلبية سريعة من الإمارات لمناشدات أطلقها المواطنون بالمحافظة اليمنية، إثر انتشار وباء الكوليرا في المديرية. وكانت الإمارات سيرت شحنات أدوية لمكتب الصحة بمحافظة لحج خلال الأشهر الماضية ونفذت حملات نظافة ورش رذاذي في مديريتي الحوطة وتبن.

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