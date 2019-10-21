اليمن.. المقاومة تصعِّد عملياتها ضد «الإصلاح» في شبوة

بسام عبدالسلام (عدن)

صعَّدت المقاومة الشعبية في محافظة شبوة من هجماتها ضد مواقع وتحركات ميليشيات حزب «الإصلاح الإخواني» في عدد من مديريات المحافظة. وأفاد مصدر في المقاومة لـ «الاتحاد» بأن قوات من المقاومة الشبوانية شنت هجوماً بقذائف الهاون على ثكنة عسكرية استحدثتها ميليشيات «الإصلاح» في منطقة «الضلعة» بمديرية «الصعيد»، موضحاً أن أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة من داخل الثكنة وتسببت بسقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر الإصلاحية.

وجاء الهجوم عقب ساعات فقط من كمين نصبته المقاومة الشعبية في مديرية «حبان» لرتل عسكري تابعة لميليشيات حزب «الإصلاح» كان في طريقه لتعزيز قواتهم في محافظة أبين.

وبحسب المعلومات، فإن القوات «الإصلاحية» تعرضت للكمين بالقرب من منطقة «العرم» في «حبان» أثناء مرورهم في الطريق الرئيس الرابط بين شبوة وأبين، موضحةً أن هجوم أفراد المقاومة أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العناصر المسلحة في صفوف الميليشيات.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الحزام الأمني في مديرية «مودية» بمحافظة أبين من فرض سيطرتها على معظم مناطق المديرية عقب اشتباكات عنيفة اندلعت مع ميليشيات حزب «الإصلاح».

وأفاد مصدر محلي لـ «الاتحاد» بأن مجاميع مسلحة موالية لحزب «الإصلاح» حاولت التقدم صوب مناطق قوات الحزام الأمني في «مودية» في محاولة للسيطرة على المواقع التي تتمركز فيها القوات، موضحاً أن الميليشيات «الإصلاحية» قامت بخرق التهدئة المعلنة من قبل قوات التحالف العربي. وأشار المصدر إلى أن قوات الحزام الأمني تمكنت من صد الهجوم وفرض سيطرتها على عدد من المواقع التي كانت المجاميع الإصلاحية تتمركز فيها في ضواحي مديرية «مودية»، لافتاً إلى أن قوات الحزام سيطرت على محطة «مودية» التي كانت الميليشيات الإصلاحية تتمركز فيها عند المدخل الغربي، في حين يجري تعقب وتطهير بقية المناطق والمواقع التي توجد فيها تلك المجاميع منذ أغسطس الماضي.

وفي سياق متصل، اقتحمت ميليشيات حزب «الإصلاح الإخواني» في مدينة سيئون تظاهرة شعبية سلمية أقامها أبناء المدينة للتنديد بسياسة الحزب العبثية ومطالبة بخروج تلك الميليشيات من مدن ومديريات وادي وصحراء حضرموت. وجاب المئات من أبناء سيئون شوارع المدينة، مرددين هتافات تندد بسلطة «الإصلاح» على الأجهزة المحلية والأمنية والعسكرية في وادي حضرموت، موضحين أن أطقماً عسكرية موالية للحزب اقتحمت التظاهرة واعتدت على المشاركين في الاحتجاجات عبر إطلاق الأعيرة النارية في الهواء.

وردد المتظاهرون هتافات نددت بمخططات الحزب الداعمة للإرهاب والتنظيمات الإجرامية في مديريات الوادي والصحراء بالمحافظة.

وطالب المتظاهرون بنشر قوات أمنية وعسكرية من أبناء حضرموت على غرار قوات النخبة الحضرمية الموجودة في مناطق ساحل المحافظة والتي تحقق بإسناد التحالف العربي نجاحات وانتصارات متتالية في تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف.

وأشار الناشط الحضرمي عبدالله الجعيدي إلى أن أبناء وادي حضرموت وسيئون يرفضون أي بقاء للميليشيات الإصلاحية، موضحاً أن المتظاهرين سيستمرون في تصعيدهم ضد سلطة «الإصلاح» العبثية التي تهدد أمن واستقرار وادي وصحراء حضرموت.