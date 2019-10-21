رئيسة مجلس النواب تتهم ترامب بـ"ابتزاز" مسؤولي أوكرانيا

أصدرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي وزعيمة الأغلبية الديمقراطية، توضيحا لما أسمته "ابتزاز" الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزعماء أوكرانيا بهدف تحقيق مكاسب شخصية لنفسه.

يتزامن هذا الاتهام مع استمرار الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، في إجراء تحقيق يهدف لعزل الرئيس.

تأتي الوثيقة، التي تتألف من أربع صفحات والتي تحدد قضية نواب المعارضة ضد الرئيس، قبيل إدلاء مسؤولي إدارة ترامب بإفادات سرية خلف أبواب مغلقة على مدى أسبوع.

ولم يقدم بيان بيلوسي معلومات جديدة لكنه يسلط الضوء عن مسار الهجوم على الرئيس.

ومن المقرر أن يدلى القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى أوكرانيا بيل تايلور بإفادة أمام النواب الأميركيين غدا الثلاثاء.

وتحتل رسائل تايلور النصية إلى مسؤولي البيت الأبيض، والتي قال فيها "أعتقد أنه من الجنون رهن مساعدات أمنية بالحصول على مساعدة في حملة سياسية"، جزءا محوريا من تحقيق عزل ترامب.

ويبحث التحقيق في الجهود المحتملة التي بذلها ترامب لحجب مساعدات عسكرية من أجل الضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق مع جو بادين، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة 2020.

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